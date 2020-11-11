Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım
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Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım

11.11.2020 01:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:10

Rol aldığı dizide temizlik takıntısı kadını canlandıran Ezgi Mola ile bir erkek takipçisinin arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Mola'ya mürekkep lekesinin nasıl temizleneceğini soran sosyal medya kullanıcısı, aldığı cevap sonrası "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

"SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (2)
DELİ FİŞEK: cok komik ya koptum
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KUKARİ BADİ: Hahahahahahahah nesi komik şimdi bunun :(
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 09:52:16. #1.15#
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