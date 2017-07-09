Şavşatlılar Domaniç Kocayayla'da Buluştu

Şavşatlılar, kendi dağlarına benzettikleri Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki dağda düzenledikleri 9. Pancarcı Şenliği'nde buluştu.



İnegöl Şavşatlılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şenlik, bin 500 rakımlı Domaniç Kocayayla'da yapıldı.



Şenlikte, ödüllü yarışmalar ve akordeon, tulum, davul-zurna eşliğinde horonlar oynandı, yöresel sanatçılarca, Artvin yöresine ait türküler seslendirildi.



Dernek Başkanı Durmuş Aydın, şenlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın devlet kurma fikrinin tohumlarının atıldığı, Kayı'nın yiğitlerinin at bindiği kılıç kuşandığı, savaşçılarını yetiştirdiği ve manzara olarak Artvin'i, Şavşat'ı andıran Kocayayla'da şenlik yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Şenliğin adını pancarcı denilen pancar otundan aldığını belirten Aydın, pancarcı ve şenlik geleneği hakkında şu bilgileri verdi:



"Çoğu kişi bunu şeker pancarıyla karıştırıyor. En az 2 bin 500 metrede yetişen bir bitkidir. Bu bitki şeker pancarı ile karıştırılmamalıdır. Yazın yaylalara çıkıldığı zaman bizim insanımız davul zurna eşliğinde guruplar halinde eline torbasını alır eş dost ile birlikte pancar toplamaya gider. Geçmişte de oluyordu. Şu anda da toplanır. Onu toplarken orada oyunlar oynanır, yemekler yenilir, eğlenir ve tekrar yaylaya dönülür. Bu en az bir hafta 10 gün sürer. İşte bizde İnegöl'e yerleşen Artvinliler olarak yayla şenliği düzenliyoruz. Adına da 'Pancarcı Şenliği' diyoruz."



Aydın, Domaniç dağlarını, Artvin'in dağlarına benzediği için şenliği burada yaptıklarını sözlerine ekledi.



Şenliğe katılanlara pancar çorbası ikram edildi.