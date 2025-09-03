Olayın faili olduğu belirtilen 19 yaşındaki Can G.'nin, savcıyla daha önce yaşanan kişisel bir husumetten dolayı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Savcı Ercan Kayhan kimdir? Ercan Kayhan kaç yaşında, nereli?

SAVCI ERCAN KAYHAN'A RESTORANDA SALDIRI

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, akşam saatlerinde yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kayhan, boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın faili, savcı ile önceden husumetli olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. olarak belirlendi. Şüpheli, saldırının hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çekmeköy'deki restoranda saat 21.15 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından 112 Acil Servis ekipleri olay yerine ulaştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen savcı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCI ERCAN KAYHAN KİMDİR?

Savcı Ercan Kayhan hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ayrıntılar geliyor...