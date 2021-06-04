Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Savaşçı yeni bölümde neler olacak merak etti. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı'da nefesler tutuluyor!

Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için terörist elebaşı Şiyar'ın kampına geldiğinde astsubaylar çoktan harekete geçmiştir. Ortalık tam bir yangın yerine dönerken Şiyar'ın son hamlesi Görkem ve Savaş'ı ölümle burun buruna getirir. Yoğun ateş altında onların olduğu noktaya ulaşan Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç orada hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar.Kılıç Timi'nin eline düşeceğini anlayan Şiyar ise kendini kurtarmak için başka bir yol bulmaya çalışır. Kopuz Albay, bölgede daha fazla kalmaları çok riskli olduğu için Kılıç Timi'nin karargâha dönmesini ister. KarargahtaŞiyar ve birlikte hareket ettiği Çakal'la Artin'i yakalamak için hemen araştırmalara başlanır…

Kılıç Timi dört gözle Kopuz Albay'dan gelecek operasyon haberini beklerken İlyas Astsubay da Ayça'yla birlikte biraz vakit geçirmek ister. Ancak iki sevgilinin bu buluşması büyük bir şokla bitecek ve bu durum İlyas ve Ayça'nın hayatlarında yepyeni ve zorlu bir süreci başlatacaktır.

Bu arada Kopuz Albay, gelen önemli bir istihbaratın Şiyar'la ilgisi olduğunu belirler ve hemen bu bilgi doğrultusunda detaylı bir plan yapar. Kılıç Timi'ni hemen hareket geçiren Kopuz Albay için artık hesap kapatma zamanı gelmiştir.