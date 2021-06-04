Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Savaşçı yeni bölümde neler olacak merak etti. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle!

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı'da nefesler tutuluyor!

Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için terörist elebaşı Şiyar'ın kampına geldiğinde astsubaylar çoktan harekete geçmiştir. Ortalık tam bir yangın yerine dönerken Şiyar'ın son hamlesi Görkem ve Savaş'ı ölümle burun buruna getirir. Yoğun ateş altında onların olduğu noktaya ulaşan Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç orada hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar.Kılıç Timi'nin eline düşeceğini anlayan Şiyar ise kendini kurtarmak için başka bir yol bulmaya çalışır. Kopuz Albay, bölgede daha fazla kalmaları çok riskli olduğu için Kılıç Timi'nin karargâha dönmesini ister. KarargahtaŞiyar ve birlikte hareket ettiği Çakal'la Artin'i yakalamak için hemen araştırmalara başlanır…

Kılıç Timi dört gözle Kopuz Albay'dan gelecek operasyon haberini beklerken İlyas Astsubay da Ayça'yla birlikte biraz vakit geçirmek ister. Ancak iki sevgilinin bu buluşması büyük bir şokla bitecek ve bu durum İlyas ve Ayça'nın hayatlarında yepyeni ve zorlu bir süreci başlatacaktır.

Bu arada Kopuz Albay, gelen önemli bir istihbaratın Şiyar'la ilgisi olduğunu belirler ve hemen bu bilgi doğrultusunda detaylı bir plan yapar. Kılıç Timi'ni hemen hareket geçiren Kopuz Albay için artık hesap kapatma zamanı gelmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fatma Şahin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hülya Avşar İrem Derici Demet Akalın
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 108. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:00:28. #1.16#

title