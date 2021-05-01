Savaşçı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Savaşçı 103. bölüm full izle! Savaşçı 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeva'nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından bir suçlu gibi karşılanınca neye uğradığını şaşırır. Hemen sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği'ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk'ü ne de Albay Kopuz'u buna inandırması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü eldeki bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Göktürk Albay başından geçenleri bütün detaylarıyla anlatır ve gerçeklerin ortaya çıkması için tek bir kilitvardır: Yeva!

Yeva'nın yakalanması için gelen istihbarat doğrultusundaKılıç Timi hemen harekete geçer. Bu operasyon sırasında Yüzbaşı Haydar'ın aldığı önemli bir bilgi karargahı alarma geçirir. Ancak Mösyö, kendisi için artık tehlike arz eden Albay Göktürk'ü ortadan kaldırmak için yeni planını çoktan devreye sokmuştur. Her şeyi göze alan Göktürk Albay ise bu defa Mösyö'nün planını suya düşürüp, suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir?

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca'nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas'ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi'yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö'nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö'nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.

SAVAŞÇI CANLI İZLE (20.00)

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