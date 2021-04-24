Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?