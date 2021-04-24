Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?
Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?
Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?
SAVAŞÇI NE ZAMAN?
Uzun aradan sonra ekranlara dönen Savaşçı dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında başlayacak. Savaşçı her Cumartesi FOX TV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SAVAŞÇI OYUNCULARI
Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.