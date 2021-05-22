Savaşçı canlı yayın HD izle! Savaşçı 106. bölüm full izle! Savaşçı 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SAVAŞÇI CANLI YAYIN İZLE!

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göktürk Albay'ın Uzi'yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşatır ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirir. Her ikisi de karşısındakinin kim olduğunu sorgularken Yeva'nın hamlesiyle, Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateş çemberinin ortasında kalır ve Uzi çatışma alanından kaçmayı başarır.

Diğer taraftan oğlu Oktay'ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey çok mutludur. Ancak Kopuz Albay'ın anlattıklarındaki önemli bir ayrıntı Gündüz Bey'in dikkatinden kaçmaz. Geçmişte yaşadığı önemli bir olayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar ve acı bir gerçekle yüzleşir.

SAVAŞÇI CANLI İZLE (20.00)

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