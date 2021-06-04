Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular
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Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Cihan - Haberler | 3. Sayfa

Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular Erzincan'da mera anlaşmazlığı yüzünden 30 kişilik grup taşlı, sopalı birbirine girdi 7 kişinin yaralandığı kavgaya jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etmek zorunda kaldı Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne...

Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular

Erzincan'da mera anlaşmazlığı yüzünden 30 kişilik grup taşlı, sopalı birbirine girdi

7 kişinin yaralandığı kavgaya jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etmek zorunda kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne ait yaylada, mera anlaşmazlığı yüzünden 30 kişilik grup taş, sopa ve bıçak kullanarak birbirlerine girdi. 7 kişinin yaralandığı olaya jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etmek zorunda kaldı. Olayda bazı şüphelilerin at sırtında ellerindeki sopalarla geldikleri görüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Sürücü Beğendik köyüne ait meraya kendilerinin çadır kurarak hayvan getirmelerine Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini ihbar etti. Bunun üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi ile olay yerine gitti.

Jandarma, Beğendik köyü Vartik yaylasında bahse konu yere yaklaştığında Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı kavgaya tutuştukları görüldü.

Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarılar yaparak havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı. Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi.

Kavgada, İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı. Yaralılar Tercan ve Erzincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alparslan Cihan

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