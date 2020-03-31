SATSO yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalık yönetim kurulu toplantısını online platform üzerinden yapmaya başladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftalık yönetim kurulu toplantısını online platform üzerinden yapmaya başladı.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, SATSO Yönetim Kurulu Toplantı Odasından katılırken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, üyeler Bünyamin Müftüoğlu, Doğan Çatalbaş, Semih Çokay, Yılmaz Dünya, Hüseyin Ür, İbrahim Arabul, Erhan Fidan ve Ramazan Sezer de uzaktan bağlantı gerçekleştirdi.

Haftalık gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından Yönetim Kurulu, Kovid-19'un ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA