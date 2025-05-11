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Satranç sorusu cevabı ne (Kim Milyoner Olmak İster)?

Satranç sorusu cevabı ne (Kim Milyoner Olmak İster)?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Profesyonel bir satranç karşılaşmasının, beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Profesyonel bir satranç karşılaşmasının, beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Profesyonel bir satranç karşılaşmasının, beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

PROFESYONEL BİR SATRANÇ KARŞILAŞMASININ, BEYAZLAR TARAFINDAN MAÇI BAŞLATACAK OLAN İLK TAŞ SÜRMESİ, TOPLAMDA KAÇ FARKLI ŞEKİLDEKİ HAMLEYLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR?

A: 12

B: 16

C: 20

D: 24

Cevap : C

YARIŞMACI HAKKINDA

Satranç sorusu cevabı ne (Kim Milyoner Olmak İster)?


Bilal Yasir Küççük kimdir?

Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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