Sason'da Yol Çalışmaları

Sason ilçesinde bozulan köy yolları betonlama yöntemiyle yenileniyor.



Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, çalışmaların yapıldığı bölgeleri gezdi.



Kış aylarında bozulan köy yollarını sağlamlaştırmak için beton hendek yöntemine başvurduklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Kışın yağışlar nedeniyle yol bozulmaları meydana gelmektedir. Birlik olarak kaymakamımızın talimatları doğrultusunda bu bozulmaların önüne geçebilmek üzere başta Sason İmam Hatip Lisesi yolunda beton yapılıyor. Yolun bitmesiyle sorun yaşadığımız birkaç muhtelif köyümüzde de aynı yol çalışmalarına devam edecek, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti götürme düşüncesinde bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."