Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
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Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı.

Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada

MALATYA - Malatya çevre yolunda, şahsesi kırık şekilde seyir halinde ilerleyen kamyonet trafikte tehlike saçtı.

Seyir halindeki tehlikeli kamyonetin görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı. Tehlikeli kamyonet sürücüsü yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.

Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez

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