Son dakika! Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı.
Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı... O anlar kamerada
MALATYA - Malatya çevre yolunda, şahsesi kırık şekilde seyir halinde ilerleyen kamyonet trafikte tehlike saçtı.
Seyir halindeki tehlikeli kamyonetin görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı. Tehlikeli kamyonet sürücüsü yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez