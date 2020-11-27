Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette
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Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette

27.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:48
Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesinde kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla hafriyat depolama alanını faaliyete geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesinde kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla hafriyat depolama alanını faaliyete geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat alanlarıyla ilgili il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde de hafriyat alanı faaliyete geçirildi. Çalışmaları tamamlanan hafriyat alanını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de inceledi.

Hafriyat toprağı ve atıklar burada toplanacak

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Kayıt dışı ve kaçak hafriyatın önüne geçmek için il genelinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde hafriyat alanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını Saruhanlı merkezde yer alan bu noktada toplayacağımız alanı faaliyete geçirdik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hafriyat araçları takip edilecek

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından alanın faaliyete geçmesi ile birlikte Hafriyat Yönetim Sistemi de uygulamaya alındı. Bu çerçevede Saruhanlı ilçesinde hafriyat araçlarına takip sistemi takılarak kontrol sağlandı. Bu çalışma ile kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıklarının taşınmasının önüne geçilmiş olacak.

Saruhanlı muhtarlık işlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, hafriyat depolama alanındaki incelemelerin ardından Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik'e de ziyarette bulundu. Özgedik'e yeni görevinde başarılar dileyen Öztürk, hafriyat atıklarının depolama alanına taşınmasının önemli olduğunu ve bu nedenle bölge halkının bu konuda bilgilendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. - MANİSA

Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette
Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette
Saruhanlı hafriyat depolama alanı faaliyette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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