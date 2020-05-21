Saruhanlı'daki tarihi köprü turizme kazandırılacak
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Saruhanlı'daki tarihi köprü turizme kazandırılacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarihi Kemerli Köprüsü'nün turizme kazandırılacağı bildirildi.

Saruhanlı'daki tarihi köprü turizme kazandırılacak
21.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:40

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarihi Kemerli Köprüsü'nün turizme kazandırılacağı bildirildi.

Saruhanlı Belediyesi'den yapılan açıklamada, Hatıplar ve Şatırlar Mahallesi bağlantı yolundaki tarihi köprüyle ilgili çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Osmanlı döneminden kalan yapının çevresinin vatandaşların vakit geçirebileceği bir alana dönüştürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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