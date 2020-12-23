Saruhanlı'da Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete açıldı
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Saruhanlı'da Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete açıldı

23.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:33
Saruhanlı'da Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete açıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde Jandarma Karakol Komutanlığı binası törenle hizmete açıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde Jandarma Karakol Komutanlığı binası törenle hizmete açıldı.

Törende Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesildi.

Karakol binasını gezen Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'dan bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada Dilek Mahallesinin büyük bir mahalle olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dilek Mahallesinin etrafında ilçe merkezine en kısa mesafesi 15 km olan en uzak mesafesi de 30 km bulan köylerimiz vardı. Görev alanı olarak bu mahallelerimizi kapsayacak şekilde Dilek Jandarma Karakolunun zaten İçişleri Bakanlığımızca açılmasına daha önce karar verilmişti. Bugün burada bu kararı hayata geçirmiş olduk. Böylece bu bölgede vatandaşlarımıza daha yakın daha kısa mesafede güvenlik hizmeti sunma imkanımız oldu. Jandarma karakolumuzun bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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