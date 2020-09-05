Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.

05.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:52

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.

Koldere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Göral'ın (66), kuru üzüm işletmesine götürülmek üzere beklettiği yaklaşık 3 ton kuru üzüm, römorkuyla birlikte evinin önünden çalındı.

Göral'ın başvurusu üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ton üzüm ve römorku, Koldere Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Mütevelli Mahallesi'ndeki sokakta buldu.

Kuru üzüm sahibine teslim edildi. Üzümün bulunmasıyla Hüseyin Göral, büyük sevinç yaşadı.

Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Hülya Avşar Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Enner Valencia
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Göztepe
Şu an buradasınız: Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:53:28. #1.14#
title