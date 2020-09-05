Saruhanlı'da çalınan 3 ton kuru üzüm, sahibine teslim edildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.
05.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:52
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçinin evinin önünden çalınan 3 ton kuru üzüm, jandarma tarafından bulundu.
Koldere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Göral'ın (66), kuru üzüm işletmesine götürülmek üzere beklettiği yaklaşık 3 ton kuru üzüm, römorkuyla birlikte evinin önünden çalındı.
Göral'ın başvurusu üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ton üzüm ve römorku, Koldere Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Mütevelli Mahallesi'ndeki sokakta buldu.
Kuru üzüm sahibine teslim edildi. Üzümün bulunmasıyla Hüseyin Göral, büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA