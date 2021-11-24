Saruhanlı'da 8 çuval zeytin çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Saruhanlı'da 8 çuval zeytin çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
Saruhanlı'da 8 çuval zeytin çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Saruhanlı ilçesinde 8 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Saruhanlı ilçesinde 8 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'ndeki bir ikametin önündeki römorktan 8 çuval zeytinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, hırsızlık olayıyla ilgili N.K'yi (26) gözaltına aldı.

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AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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