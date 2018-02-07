Saruhanlı Belediyesinden Evi Yanan Aileye Yardım

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Yılmaz Mahallesi'nde bir süre önce çıkan yangında evi hasar gören aileye yardım etmek için çalışmalara başladı.

Başkan Yaralı, Fen İşleri Müdürü Arif Aydemir ve Fen İşleri personeli ile birlikte Yılmaz Mahallesini ziyaret ederek evi yanan Necdet Dolaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında büyük hasar gören evi inceleyen Yaralı, evin çatısının tamiratı ve boyanması konusunda gerekli işlemin yapılması için Fen İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

Gerek Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gerekse belediye imkanları ile acılı aileye yardımda bulunacaklarını ifade eden Yaralı, "Gözlemlediğimiz kadarıyla evde ciddi hasar oluşmuş, kullanılamayacak duruma gelmiş. Saruhanlı Belediyesi olarak biz evlerin yenilenmesi noktasında, çatıyı tamir edecek ve dış cepheyi boyayacağız. Aileye büyük 'geçmiş olsun' diyorum." diye konuştu.

Ev sahibi Necdet Dolaş ise, ilgisinden dolayı Başkan Yaralı'ya teşekkür ederek, "Bu acı günümüzde yanımızda olan Başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.