Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına iş açtı. Zarrab'ın aidat borcu nedeniyle Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

EBRU GÜNDEŞ'E HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLDİ

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Sarraf'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

İTİRAZ ETTİ

İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE

2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Sarraf'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.

Kaynak: DHA