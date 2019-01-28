Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları yüzünden, Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.
ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına iş açtı. Zarrab'ın aidat borcu nedeniyle Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.
EBRU GÜNDEŞ'E HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLDİ
İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Sarraf'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.
İTİRAZ ETTİ
İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.
BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE
2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Sarraf'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.
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bu adama iş adamı ödülü verenler nerdeler hani. . . yetmezmi çalıp çırptıgınız. . . bizi borç batağına faiz batağına sürüklüyorsunuz. . . E lik bir asalak sürüsü yüzünden biz burda çarkı çevirmek için emdiğimiz sütü kusuyoruz yeri geliyor ödemelerimizi bile yapamıyoruz. . . zaten gidişatta artık bu yönde satacak malda kalmadı. . . bizi bu hale sokanlara ALLAH KOYMASIN. . . bunlara ödül verip bunları ihya edenlere ALLAH HAKKIMI KOYMASIN. . . ASALAKLARA ALLAH HAKKIMI KOYMASIN EN AGIR ACILARI YAŞASINLAR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maalesef ülkemizdeki soygunun en önemli tanığı bu zarrab şahsı. Biz burda pazardan bir poşet meyve soğan biber alamıyorken götürdükleri paralara bak bir de bizim halimize bak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ZArab zaten hayin essas hayin Bizim çok sayğı değer sözde sanatçımızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkesi aleyhine ifade veren, ÜLKESİNE İHANET EDEN Halkbank ile ilgili aleyhe karar çıkmasına sebep olan bu adamın mal varlığına neden el konulmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adamın en büyük sorunu ismi bence. daha ne olduğu belirlenemedi heralde . Reza zarrabmı rıza sarrafmı bi söyleyin heleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır