Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

04.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:35
Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri 95 bin liralık 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri 95 bin liralık 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen M.A.'nin kullandığı TIR'da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR'da yapılan detaylı aramada farklı markalara ait toplam 498 kutu ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlara el konulurken, M.A. hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan ele geçirilen ilaçların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 95 bin lira olduğu öğrenildi.


Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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