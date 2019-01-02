Şarkışla'da Öğrencilere Giyecek Yardımı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverler tarafından öğrencilere giyecek yardımı yapıldı.

İlçe esnafından Hasan Özkan, yurt dışından ve yurt içinden hayırsever vatandaşların kendisine ulaştırdıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrenciler için 120 adet bot ve kaban aldı.

Özkan, yardımları Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Yardımlara katkı sunan hemşehrilerine teşekkür eden Özkan, "Çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız seferberliğe katkı sunan eş, dost ve hayırsever arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buna vesile olduysam ne mutlu bana." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise Özkan'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA