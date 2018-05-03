Şarkışla'da Eski Eşyalar Sergisi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski mutfak eşyaları ve tarım aletleri sergisi açıldı.

Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından okulun resim atölyesinde açılan sergide, yıllar önce kullanılan mutfak eşyaları, tarım aletleri ve çeşitli materyaller sergilendi.

Serginin açılışını yapan Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, çocukların açmış olduğu serginin kendilerini geçmişe yolculuk yaptırdığını söyledi.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ergen, "Çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak, onlarla geçmişle günümüz arasında bağ kurmak adına güzel bir çalışma, geçmişine sahip çıkmayan bir millet geleceğine hizmet edemez." dedi.

Okul müdürü Mustafa Karataş ise, sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederek, "Sergide geçmişimizde kullandığımız ev eşyalarımız, diğer malzemelerin çocuklara tanıtımını yapmış olduk. Velilerimiz evlerindeki tarihi kıymetli eşyalarını burada sergilemek için okulumuza getirdiler." diye konuştu.

Karataş, serginin 2 gün süreyle ziyarete açık kalacağını ifade etti.

Sergi açılışına, Şarkışla Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Kalkan ve Fehmi Kılıçkaya, öğrenciler ve veliler katıldı.