Şarkışla'da bilim fuarı açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Gürçayır Ortaokulu'ndaki serginin açılışını, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan ve Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy gerçekleştirdi.

Açılışın ardından davetliler, 20 öğretmen ve 93 öğrencinin hazırladığı sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Aktan, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Sergide en çok ilgisini "Temiz Denizler" projesinin çektiğini söyleyen Aktan, "Tüm öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar birbirinden değerli. Projelerimizin öğrencilerimizin eğitim hayatına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Tuba Doğan Fırat ise 16 farklı proje hazırladıklarını belirterek, emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş