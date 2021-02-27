Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı
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Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı

27.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:46
Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı

İki yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz, uzun zamandır üzerlerinde çalıştıkları şarkı ve kliplerini dün çıkardı. Tilki'nin klibi bir günde 2,1 milyon izlenme alırken Kerimcan onu sollayarak 3,7 milyon izlenmeye ulaştı.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısı Retrograde şarkısı dün saat 13.00'da YouTube yayınlandı. Aynı anlarda Kerimcan Durmaz'ın da aylardır yurt dışında üzerinde çalıştığı Peşinde şarkısı izleyiciyle buluştu. İkilinin 24 saatlik izlenme oranları da belli oldu.

KLİPLERİ AYNI ANDA YAYINLANDI

Klibine çok güvendiğini söyleyen Kerimcan Durmaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve birçok ünlü ismin de desteğini aldı. İlk İngilizce şarkısını çıkaran Aleyna Tilki de başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı

KERİMCAN ZİRVEYE YERLEŞTİ

YouTube'da aynı anda yayınlanmaya başlayan kliplerden zirveye oturan isim ise Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz'ın klibi 24 saat içerisinde 3,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken Tilki de 2,1 milyon kez görüntülendi.

Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı
Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı

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