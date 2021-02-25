Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkı sözleri!
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. Müslüm Gürses şarkılarının seslendirildiği programa Unutamadım şarkısı damga vurdu! İşte, Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkısı!
Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.
TEOMAN - PARAMPARÇA SÖZLERİ!
Saatim yok
Tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
Takatim yok, yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp hala mutluluk istemek?
Neyse zaten hiç halim yok
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça