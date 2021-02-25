Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkı sözleri!
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Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkı sözleri!

25.02.2021 20:54 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:58
Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkı sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. Müslüm Gürses şarkılarının seslendirildiği programa Unutamadım şarkısı damga vurdu! İşte, Sibel Can - Paramparça şarkı sözleri! Teoman - Bugün Benim Doğum Günüm şarkısı!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

TEOMAN - PARAMPARÇA SÖZLERİ!

Saatim yok

Tam olarak bilemem

Biraz bira, biraz şarap önceydi

Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken

Yıllar hayatlar geçiyor

Takatim yok, yine de telefon sarıldım

Son bir özür için

Tüm sevdiğim kadınlardan

Çok mu ayıp hala mutluluk istemek?

Neyse zaten hiç halim yok

Bugün benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda

Bildiğim bütün hayatlar

Paramparça, paramparça

Paramparça, paramparça

Bugün benim doğum günüm

Hem sarhoşum hem yastayım

Bir bar taburesi üstünde

Babamın öldüğü yaştayım

Bugün benim doğum günüm

Kelimeler büyüyor ağzımda

Bildiğim bütün hayatlar

Paramparça, paramparça

Paramparça, paramparça

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