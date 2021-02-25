Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Nilüfer şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Nilüfer Şarkı Sözleri!
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Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Nilüfer şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Nilüfer Şarkı Sözleri!

25.02.2021 21:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:04
Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Nilüfer şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Nilüfer Şarkı Sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. Müslüm Gürses şarkılarının seslendirildiği programa Unutamadım şarkısı damga vurdu! İşte, Sibel Can - Nilüfer şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Nilüfer Şarkı Sözleri!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

MÜSLÜM GÜRSES - NİLÜFER ŞARKI SÖZLERİ!

Zamanın eli değdi bize

Çoktan değişti her şey

Aynı değiliz ikimiz de

Zaaflarına bir gece

Hatalarına bir nilüfer

Sevgisizliğine bir kalp verdim

Artık geri ver

Geri veremezsin aldıklarını

Artık geri ver

Geri verilmez hiçbir yanılgı

Yokluğuma emanet et

Sende benden kalanları

Her şeyi al

Bana beni geri ver

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

Her şeyi al

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

Zamanın eli değdi bize

Çoktan değişti her şey

Aynı değiliz ikimiz de

Zaaflarına bir gece

Hatalarına bir nilüfer

Sevgisizliğine bir kalp verdim

Artık geri ver

Geri veremezsin aldıklarını

Artık geri ver

Geri verilmez hiçbir yanılgı

Yokluğuma emanet et

Sende benden kalanları

Her şeyi al

Bana beni geri ver

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

Her şeyi al

Bir şansım olsun

Başka yer başka zaman

Sensiz ömrüm olsun

Sensiz ömrüm olsun

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