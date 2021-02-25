Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. İşte, Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!
Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.
SİBEL CAN - ÇAYA İNER AĞLARIM ŞARKI SÖZLERİ!
Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım
Gülü deste bağlarım
Birisi benim için
Birisi benim için
Bir yare yollarım
Bir yare yollarım
Oy annem niye niye
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Oy annem niye niye
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Çaya indim susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Kaç gündür uykusuzum
Varsam yarin yanına
Varsam yarin yanına
Dilim durmaz uykusuzum
Dilim durmaz uykusuzum
Oy annem niye niye
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Oy annem niye niye niye
Oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye
Kaldım gurbet ellerde
Oy annem niye niye
Oy annem niye niye
Kaldım gurbet ellerde
Kaldım gurbet ellerde