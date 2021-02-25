Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!

25.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:28
Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. İşte, Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

SİBEL CAN - ÇAYA İNER AĞLARIM ŞARKI SÖZLERİ!

Çaya iner ağlarım

Gülü deste bağlarım

Gülü deste bağlarım

Birisi benim için

Birisi benim için

Bir yare yollarım

Bir yare yollarım

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Çaya indim susuzum

Kaç gündür uykusuzum

Kaç gündür uykusuzum

Varsam yarin yanına

Varsam yarin yanına

Dilim durmaz uykusuzum

Dilim durmaz uykusuzum

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Kaldım gurbet ellerde

Kaldım gurbet ellerde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak İbrahim Aydemir
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 21:28:24. #1.15#
title