Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. İşte, Sibel Can - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Çaya İner Ağlarım şarkı sözleri!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

SİBEL CAN - ÇAYA İNER AĞLARIM ŞARKI SÖZLERİ!

Çaya iner ağlarım

Gülü deste bağlarım

Gülü deste bağlarım

Birisi benim için

Birisi benim için

Bir yare yollarım

Bir yare yollarım

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Çaya indim susuzum

Kaç gündür uykusuzum

Kaç gündür uykusuzum

Varsam yarin yanına

Varsam yarin yanına

Dilim durmaz uykusuzum

Dilim durmaz uykusuzum

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye niye

Oy annem niye niye

Öldüm yar diye diye

Kaldım gurbet ellerde

Oy annem niye niye

Oy annem niye niye

Kaldım gurbet ellerde

Kaldım gurbet ellerde