Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler kim var? Ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler 34. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Rumeli - Balkan gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Suzan Kardeş, Arif Şentürk, Rumeli Ekrem, Orkestra Nazmiler, Sami Levi ve Murat Balkan konuk oluyor.

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