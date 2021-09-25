Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mümin Sarıkaya kimdir? Mümin Sarıkaya kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mümin Sarıkaya merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Mümin Sarıkaya nereli, mesleği nedir? Mümin Sarıkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1978

Kaç yaşında: 43 yaşında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nereli: Yozgat Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mümin Sarıkaya (9 Haziran 1978), Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısıdır. 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.

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