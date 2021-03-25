Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kimler? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler ne zaman? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta?

5. bölümü ile ekrana gelecek Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kimler? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler ne zaman? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta? Kanal D Şarkılar Bizi Söyle canlı izle!

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler 5. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek! Konuklar arasında;

Cem Yılmaz,

Zafer Algöz yer alacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin yeni programlarından olan "Şarkılar Bizi Söyler" her Perşembe akşamı saat 20.00 ' de seyircisiyle buluşacak. Şarkılar Bizi Söyler 5. bölümü ile ekranlarda olacak.