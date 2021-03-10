Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi

10.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:06
Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına afet eğitimi verildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına afet eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi. Şarkikaraağaç Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime Vali Ömer Seymenoğlu, Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve muhtarlar katıldı.

AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek deprem afetlerinde ilk 72 saatin önemli olduğunu söyledi. Dokur, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamalarının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Isparta'nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığının vurgulandığı eğitimde kentte bunun yanında sel, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi doğal afetlere de maruz kalma riskinin olduğu belirtildi.

Eğitimde afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. - ISPARTA

Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi
Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi
Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkikaraağaç'ta muhtarlara afet eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:12:25. #1.14#
title