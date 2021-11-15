Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı - Haberler Magazin
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Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserde bir skandala imza attı. Binlerce kişinin önünde soyunan solist, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu. Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada ağızları açık bırakan bir harekete imza attı.

HAYRANININ YÜZÜNE İDRARINI YAPTI

Bir hayran sahneye çıkarak yere uzandı. Solist ise binlerce kişiye aldırış etmeden pantolonunu indirerek hayranının yüzüne idrarını yaptı. Brass Against grubundan yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığı ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söyledi. Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizdi.

Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptıSophia Urista

Ecem Altan
Ecem Altan
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Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (4)
OSURAN BOĞA:Kokaini fazla çekmiş.
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Adem birinci:ÇİŞ müzik festivaline hoşgeldiniz :)))
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corci:çok tahrik edici
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