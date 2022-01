Şarkıcı Raperin Acı Dolu Hayatını Beyin Dedektifi'ne Anlattı

2017 yılında kendisini dolandıran Cüneyt Pala adlı fotoğrafçıyı arbede sonucuyla istemeden öldüren ve 4 yıl hapis yatıp pandemi sebebiyle şartlı tahliye edilen şarkıcı Raperin yaşadıklarını Tv 100'de yayınlanan yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiği Projepark Yapım tarafından hayata geçirilen Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi'nde anlattı. Programda gözyaşlarına boğuldu.

İşte Raperin'in programda anlattığı acı dolu olaylar: "18 yaşında yanlış bir evlilik yaptım. Lisede edebiyat öğretmenimle duygusal bir bağ kurmuştum ve evlendim. O süreçte üniversitede öğretmenlik kazandım. Bir yanda çocuğum oldu. Sonra müzisyen olmaya karar verdim. O evlilik sonrası hayatım hiçbir şekilde yolunda gitmedi. 2017 yılında koşullarım iyiyken biri tarafından dolandırıldım. Sadece ekonomik değil, duygularım ruh halim her şeyim alt üst oldu. Sıkıntılı bir anne babanın çocuğuyum ben. Çok kavga ediyorlardı, sonunda boşandılar. Boşandıklarında 19 yaşındaydım, keşke çok daha erken boşansalardı. Çünkü onların çatışmaları yüzünden evlendim. 17 yaşında öğretmenime ilgi duydum, evlendim. Son derece aşırı yobaz, baskıcı çıktı. Onunla evliliğim çocuğum olduğu için 6 sene sürdü. Eşim çocuk ağlıyor diye 2 yaşında pencereden salladı. Sırf şarkıcı oluyorum diye tüm ailem bıraktı beni. Babam evden kaçmam için bütün koşulları hazırladı. Babam annem ve abilerime şiddet uyguladı. Çocuğumun babası velayeti vermek için evi, arabayı, arsayı istedi. Hiç düşünmeden verdim. Beni sosyal medyadan marka yüzü yapmak vaadiyle Cüneyt Pala kandırdı. Benden bir miktar para aldı, sonra bir kısım daha aldı. Bu süreçte de ben bir avukatla evliydim ve eşimin her şeyden haberdardı. Ben dolandırıldığımı anladım ve eşimle de paylaştım. Çok yıkıldım. 50 bin TL civarında bir paraydı. Beni dolandıran kişiyi sosyal medyada başka dolandırılan kişiyle birlikte aradık. Bulup polise teslim edecektik. İşler öyle gitmedi. Adamı bulduk. Adam beni görünce şok oldu. Aramızda arbede çıktı. Dolandırdığı diğer kız, beni bırakıp kaçtı. Beni boğarken can havliyle bıçağı çıkardım. Ben kendimi savunmaya kalmasaydım o beni öldürecekti. Yaraladığımı bile anlamadım. Ambulans çağırdım. İstemeden öldürdüm. 4 sene cezaevinde yattım. En büyük travmam da cezaevinde çocuğumu kaybetmem oldu. Kızım okulda bir çocuğa aşık oluyor. Babası öğrenince telefonu elinden alıyor. İntihar ediyor. 13 yaşındaydı. Kızımın öldüğünü cezaevindeyken 1 ay sonra öğrendim."