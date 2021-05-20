Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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