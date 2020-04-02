Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından salgın nedeniyle bazı belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının bloke edilmesine "'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum" diyerek tepki gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle kendisini ev karantinasına alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bağış toplama konusuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİ HİÇ ZAMANI DEĞİL"

Evde olduğu süre içerisinde gündemi yakından takip eden Mustafa Sandal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes canının derdindeyken ve 'Acaba virüsü bulaştırır mıyım?' korkusuyla anne babasına ya da evladına bile sarılamazken... 'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum. Salgına karşı topyekün savaşsa bunun adı şimdi birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!" dedi.