Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Sandal, Türkiye, Magazin

Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından salgın nedeniyle bazı belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının bloke edilmesine "'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum" diyerek tepki gösterdi.

02.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle kendisini ev karantinasına alan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bağış toplama konusuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİ HİÇ ZAMANI DEĞİL"

Evde olduğu süre içerisinde gündemi yakından takip eden Mustafa Sandal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes canının derdindeyken ve 'Acaba virüsü bulaştırır mıyım?' korkusuyla anne babasına ya da evladına bile sarılamazken... 'Benim kampanyam, senin kampanyan' tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum. Salgına karşı topyekün savaşsa bunun adı şimdi birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!" dedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının iptal edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi

Haberin Videosu:

Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
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