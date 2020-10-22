Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu

İlişkileri bir dargın bir barışık giden Channing Tatum ve Jessie J yine ayrıldı. Jessie ise ayrılık haberini sosyal medya hesabından yayınladığı kalça dansı videosuyla duyurdu.

2018 yılından bu yana aşk yaşadığı oyuncu Channing Tatum ile yollarını ayıran şarkıcı Jessie J, twerk olarak bilinen kalça dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin ayrılık haberini bu videosuyla duyurması da takipçilerini şaşkına uğrattı.

"BİRBİRLERİYLE ÖRTÜŞMEYEN NOKTALARI VAR"

40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" demişti.

Jessie J, son olarak nisan ayında bir mesajla sevgilisinin 40'ıncı doğum gününü kutlamıştı.