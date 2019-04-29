Şarkıcı Hilal Cebeci, Cinsel Organını Açtığı İddia Edilen Kerimcan Durmaz'a Ateş Püskürdü

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organının fotoğrafını çekerek Instagram hesabından paylaştı. Yaptığı hatayı fark eden Durmaz, fotoğrafı hemen kaldırdı. Kısa sürede yayılan görüntülerden sonra ünlü isimler duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi.

"OTOBÜSTE KADINI TACİZ EDENDEN FARKI YOK"

Ebru Şancı, Yeşim Salkım ve Arto gibi isimlerin tepki göster de Kerimcan Durmaz'a bir tepki de şarkıcı Hilal Cebeci'den geldi. Gündemi sarsan konu hakkında açıklama yapan Cebeci, şunları söyledi: "İsimlerini bile sayfamda geçirmek istemediğim internet fenomeni adı altında ne iş yaptıkları belli olmayan, akli dengeleri bozuk sapkın insanların otobüste kadını taciz edenden, köpeğe tecavüz edenden hiçbir farkı yoktur.

"MASUM GENÇLERİ PARA KARŞILIĞINDA İĞRENÇLİKLERE ALET EDİYOR"

Kimsenin eşcinsel olması kimseyi ilgilendirmez. Ama sapkın ve sapık olması ilgilendirir. Bunlar kim bilir kaç tane masum genci para karşılığında iğrençliklere alet ediyorlardır haberiniz var mı?"

"EN REZİL FENOMENSİN"

Şarkıcı Arto da Kerimcan Durmaz'a "Sen bu ülkeye gelmiş en rezil sözüm ona fenomensin. Seni takip edenlerde sana ünlü olma payesini verenlerde en az senin kadar rezil."