Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı

Şarkılarındaki başarısının yanı sıra yaptığı yardımlarla adını duyuran Haluk Levent, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Levent, paylaşımında "Seçim bitti. Artık yazabilirim." diyerek İmamoğlu ile ilgili pek bilinmeyen bir olayı anlattı.

"İSTİSMARA UĞRAYAN KIZIMIZA VE AİLESİNİN YANINDA OLDU"

İmamoğlu ile çektiği fotoğrafı paylaşan Haluk Levent, "Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul'u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü'nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun."