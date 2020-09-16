Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu darbetmesi
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Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu darbetmesi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.

16.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:44

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.

Yazıcı, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam da bulundu.

Belediye Başkanı Yazıcı, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri hicap duyarak izlediğini söyledi.

Konuyu gündemde tutacağının sözünü verdiği Meriç'ten şahsı ve Tuzla halkı adına özür dileyen Yazıcı, elinden ne gelirse yapacağını ifade etti.

Yazıcı, "Sanatçı ruhu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya bir hakarettir. Bunun da hesabını verir, hiç merak etmeyin." dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu darbetmesi

Kaynak: AA

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