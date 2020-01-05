Şarkıcı Hadise, İtalya'da bir ev için 20 milyon TL'yi gözden çıkardı
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, İtalya'nın Como Gölü kıyısında ev almak için 20 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Son dönemde konserden konsere koşan başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz Temmuz ayından annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatile gönderdiği İtalya'nın masalları aratmayan Como Gölü kıyısına hayran kaldı. Öyle ki ünlü şarkıcı orada kalıcı olmak için ev arayışına girdi.
20 MİLYON TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI
Son dönemde sürekli İtalya'ya giden Hadise'nin daire fiyatlarını incelediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre şarkıcı, istediği ev için yaklaşık 3 milyon euro'yu 20 milyon TL gözden çıkararak, ev arayışına başladı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE KOMŞU OLACAK
Mayıs ya da haziran ayında yeniden Como Gölü'ne gidecek şarkıcı, aksilik çıkmazsa istediği evi satın alarak, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve Amerikalı oyuncu George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlere de komşu olacak.
KIYAFET ELEŞTİRİSİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Geçtiğimiz günlerde kıyafetinden dolayı eleştirilen ünlü popçu, sosyal medya hesabından "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazarak tepki gösterdi.