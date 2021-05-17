Şarkıcı Gülşen'in acı günü!

Bir süredir eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla birlikte İspanya'da yaşayan şarkıcı Gülşen, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta kayınvalidesinin acı haberini alan Gülşen bu kez de ablasının eşi Cüneyt Erkan'ın ölüm haberini aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYORLAR

Eniştesini Covid-19 sebebiyle kaybeden Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte İspanya'dan dönme kararı aldı.

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu yılın büyük bir bölümünü İspanya'da geçiriyor.

Kaynak: Snob Magazin