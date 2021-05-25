Şarkıcı Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubundan ayrılarak yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Hepsi grubunun eski üyesi olan Gülçin Ergül, yıllardır kariyerine solo olarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.

6 YILLIK ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen şarkıcı adeta aşk yeminini bozdu. Ergül, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını duyurdu. Şarkıcının paylaşımındaki kalp emojileri de dikkatlerden kaçmadı.