Şarkıcı Göksel,Makyajsız Kareler Akımını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Bornozla Poz Verdi
Son zamanlarda trend haline gelen makyajsız kareler akımına dahil olan şarkıcı Göksel, bu sefer sınırları zorlayarak bornozlu fotoğraf paylaştı.
Sosyal medyayı bir süredir esir alan ve ünlü isimlerin makyajsız karelerini paylaşma esasına dayanan akım adeta çığ gibi büyüdü. Muhabirlere makyajsız görüntü vermemek adına adeta köşe bucak kaçan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sıfır makyaj karelerini paylaşmaya başladı. Bu akıma dahil olan Göksel, bu sefer de bornozlu poz verdi.
"ELİMDE OLSA YIRTARDIM GÖLGENİ"
Göksel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla makyajsız fotoğraf akımını bir üste taşıdı. Banyo sonrası üzerinde bornozuyla selfie çeken Göksel, bu kareye "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü… Ne güzel söylemiş şair #selimileri" notunu düştü.
İşte Göksel'in bornozlu paylaşımı:
YORUMLAR (5)
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Tr nin en guzel kadiniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haber değeri 0Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Saat kacCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel değil çokkkk güzel heryeri güzelCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gögüsleri karnında sankiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır