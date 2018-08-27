Şarkıcı Göksel,Makyajsız Kareler Akımını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Bornozla Poz Verdi

Şarkıcı Göksel,Makyajsız Kareler Akımını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Bornozla Poz Verdi

Son zamanlarda trend haline gelen makyajsız kareler akımına dahil olan şarkıcı Göksel, bu sefer sınırları zorlayarak bornozlu fotoğraf paylaştı.

Şarkıcı Göksel,Makyajsız Kareler Akımını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Bornozla Poz Verdi

Sosyal medyayı bir süredir esir alan ve ünlü isimlerin makyajsız karelerini paylaşma esasına dayanan akım adeta çığ gibi büyüdü. Muhabirlere makyajsız görüntü vermemek adına adeta köşe bucak kaçan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sıfır makyaj karelerini paylaşmaya başladı. Bu akıma dahil olan Göksel, bu sefer de bornozlu poz verdi.

"ELİMDE OLSA YIRTARDIM GÖLGENİ"

Göksel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla makyajsız fotoğraf akımını bir üste taşıdı. Banyo sonrası üzerinde bornozuyla selfie çeken Göksel, bu kareye "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü… Ne güzel söylemiş şair #selimileri" notunu düştü.

İşte Göksel'in bornozlu paylaşımı:

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