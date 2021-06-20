Şarkıcı: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi
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Şarkıcı: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

Şarkıcı: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tuğba Özerk, suç örgütü üyesi olan gizemli sevgilisini azmettirdiği şeklinde ortaya atılan iddialardan rahatsız oldu. Özerk, "Bu haberler itibarımı zedeliyor" diyerek sanal ortamdan kaldırılmasını talep etti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Popçu Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürürken gizemli sevgilisiyle görüntülenmişti. Ardından şarkıcının sevgilisinin suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Kendisini Karagümrük çetesi üyesi olarak göstererek insanlara tehditler savurup küfür eden bu kişiyi Özerk'in azmettirdiği ileri sürüldü

. Hakkındaki iddialardan rahatsız olan Özerk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, single çalışması yaptığı sırada çıkan bu haberlerle kişilik haklarına saldırıldığını, itibarının zedelendiğini söyledi. Haberlerin sanal ortamdan kaldırılmasını isteyen Özerk'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

Kaynak: Snob Magazin

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