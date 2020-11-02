Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi

02.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:17

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür ederek tepki gösterdi. Polat'ın bu sözleri partiye katılan Şeyma Subaşı'na gönderme olarak düşünüldü.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremde 80'den fazla kişi de hayatını kaybederken birçok vatandaş enkaz altında kaldı.

CADILAR BAYRAMI PARTİSİNE KATILDI

Ülke İzmir'den gelecek güzel haberler için tek yürek olurken dünyada Cadılar Bayramı kutlamaları yapılmaya başlandı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı da Miami'de düzenlenen bir partiye katıldı. Kısa sürede gündem olan Subaşı'na bir tepki de şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.

KÜFÜRLÜ TEPKİ

Instagram hesabından yayınladığı videosunda partilere katılanlara tepki gösteren Polat, "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir... inşallah. Başka da diyeceğim bir şey yok pislikler" ifadelerini kullandı.

"O KADAR İNSAN GÖÇÜK ALTINDAYKEN EĞLENCENİZİ GÖZÜMÜZE SOKMAYIN"

Videosundan sonra yeni bir açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı: Cadılar Bayramı bizi bayramımız değil aklınızda olsun. Kutlayabilirsiniz tabi kimseyi ilgilendirmez. Evet doğru hayat devam ediyor bunlara kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama 1 hafta en azından insanların gözünün içine soka soka eğlencenizi paylaşmayım bari. O kadar insan göçük altında ya... Ne yapıyorsanız içinizde yapın bu şekilde cool olmuyorsunuz."

Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Osman Durmuş Mesut Yılmaz Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Şevket Çoruh Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 12:17:32. #1.14#
title