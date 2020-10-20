Şarkıcı Berkay koronavirüse meydan okudu

Popçu Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya Şahin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Berkay'ın maske takmaması, "Berkay koronavirüse meydan okuyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu