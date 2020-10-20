Şarkıcı Berkay koronavirüse meydan okudu
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Şarkıcı Berkay koronavirüse meydan okudu

20.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:07
Şarkıcı Berkay koronavirüse meydan okudu

Popçu Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya Şahin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Berkay'ın maske takmaması, "Berkay koronavirüse meydan okuyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu

Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de meydan katında bir restoranda geçip kahvaltı yapan Şahin ailesi, kahvaltı sonrası kızları Arya'yı açık alanda gezdirip keyifli vakit geçirdiler. Daha sonra vale noktasından aracını teslim alan popçu, öğlen saatlerinde AVM'den ayrıldılar.

Kaynak: Snob Magazin

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