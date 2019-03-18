Şarkıcı Ayşe Akın, İş Adamı Kasım Garipoğlu ile Gece Kulübünde Sabaha Kadar Eğlendi

İki yıl önce Aslışah Alkoçlar ve geçen yaz da Yağmur Ünal ile aşk yaşayan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun yeni gözdesi şarkıcı Ayşe Akıncı olduğu iddia edildi.

SABAHA KADAR EĞLENDİ

Yeni açılan bir kulüpte arkadaşları ile eğlenen iş adamı Kasım Garipoğlu'nun gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu ve şarkıcı Ayşe Akın ile tanıştığı ve sabaha kadar birlikte eğlendiği söylendi.

AŞK HAYATI OLDUKÇA HAREKETLİ

Özel hayatı oldukça hareketli olan Ayşe Akın futbolcu Önder Turacı ile 2011'de evlenmiş kısa sürede boşanmıştı. Daha sonra şarkıcı Sinan Akçıl ile anılan genç şarkıcı geçen yıl da oyuncu Murat Han ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.