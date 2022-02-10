Şarkıcı Aleyna Tilki, dansözle karşılıklı göbek attı - Haberler
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Şarkıcı Aleyna Tilki, dansözle karşılıklı göbek attı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz gün Uludağ'da verdiği konserinde kalça dansı yapan Aleyna Tilki, dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği evde dansöz ile karşılıklı göbek attı. Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde kalça dansı yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.

DANSÖZLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, dansözle karşılıklı göbek attı

Uludağ'da konser veren Aleyna Tilki, kalça dansı yaptıUludağ'da konser veren Aleyna Tilki, kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Instagram, Uludağ, Magazin, Haberler

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