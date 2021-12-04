Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde seyreden Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Bahadır Güven ve diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ağır maddi hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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