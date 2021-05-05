Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
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Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | Güncel

Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı Sarıyer'de otomobilinin bagajına erzak koyarak sahte "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartını kullanan torbacı kıskıvrak yakalandı Aracın vites topuzu bölmesinden çok miktarda kokain ve esrar ele geçirdi Torbacının polis...

Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Sarıyer'de otomobilinin bagajına erzak koyarak sahte "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartını kullanan torbacı kıskıvrak yakalandı

Aracın vites topuzu bölmesinden çok miktarda kokain ve esrar ele geçirdi

Torbacının polis denetim noktalarını vefa destek grubu kartıyla geçtiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de torbacılık yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Zanlının kısıtlama denetimlerinde polis kontrollerinden geçmek için aracının önüne sahte "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartı ve bagajına yardım malzemeleri koyduğu görüldü. Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada vites topuzunun içinde çok miktarda kokain ve esrar ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz Pazar günü saat 01.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi üzerinde park halinde bekleyen bir otomobildeki şahısların durumundan şüphelendi. Otomobili takibe alarak durduran ekipler, aracın önünde "Vefa Sosyal Destek Grubu" kartı, bagajda ise sözde yardım malzemeleri olduğunu gördü. Şahsı indirerek üzerini arayan ekipler, bir miktar satışa hazır halde kokain ele geçirirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL 'ye el koydu. Araçta inceleme yapan ekipler, detaylı incelemeler için otomobili ve şahsı polis merkezine götürdü.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği "Eros" ile arama yapıldı. Köpeğin aracın içerisinde tepki vermesi üzerine polis ekipleri, vites topuzu bölümüne baktı. Bölmeyi söken Sarıyer polisi, içerisinde satışta hazır şeffaf poşet içerisinde 25 parça halinde kokain ve esrar buldu.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan torbacı Remzi B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı
Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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